Женский «Арсенал» сыграл вничью 1:1 с «Лондон Сити Лайонессес» в матче Женской суперлиги (WSL). Для лондонского клуба это стала пятая подряд домашняя ничья в турнире в этом сезоне.

Как сообщает Sky Sports, счёт на 10-й минуте открыла Фрида Маанум, завершив атаку после передачи Алессии Руссо. Маанум забила во втором матче подряд: в середине недели она также отличилась в игре Лиги чемпионов против «Барселоны». Уже через минуту Иззи Гудвин сравняла счёт, пробив под перекладину.

Сейвы Эрпс

После двух быстрых голов «Арсенал» создал ряд моментов, но вратарь «Лондон Сити» Мэри Эрпс не позволила хозяйкам вырвать победу. Она отразила удары Лизы Баум, а на 77-й минуте совершила двойной сейв после попыток Смит и Маанум.

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На 85-й минуте Эрпс кончиками пальцев перевела удар Маанум в перекладину. Ранее во втором тайме в каркас ворот попала вышедшая на замену Дельфин Каскарино.

Турнирное положение

Безвыигрышная домашняя серия «Арсенала» в WSL продолжается, хотя команда не проигрывает на своём поле в чемпионате уже 24 матча. После ничьей лондонский клуб остался шестым с 14 очками и отстаёт от идущего третьим «Лондон Сити Лайонессес» на шесть баллов.

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