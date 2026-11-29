«Арсенал» сыграл вничью 2:2 с «Манчестер Сити» в матче Премьер-лиги. Счёт сравнял Юрриен Тимбер: после углового на 83-й минуте мяч отскочил в ворота от его бедра. Гол был засчитан после длительной проверки VAR.

Первые два гола

«Манчестер Сити» открыл счёт после того, как «Арсенал» неудачно потерял мяч. Эрлинг Холанд закрученным ударом переиграл голкипера Давида Райю. Через шесть минут «Арсенал» ответил: Кристос Цзолис выполнил подачу на дальнюю штангу, Микель Мерино головой сбросил мяч в центр штрафной площади, а Кай Хаверц забил головой с близкого расстояния.

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Второе преимущество «Сити»

На третьей минуте второго тайма «Манчестер Сити» вновь вышел вперёд. Айюб Буадди отобрал мяч у капитана «Арсенала» Мартина Эдегора и отдал передачу Энцо Фернандесу, который пробил под Райей.

Проверка VAR

После гола Тимбера арбитры VAR проверяли, не коснулся ли мяч руки футболиста «Арсенала». Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма также считал, что против него нарушили правила. В итоге взятие ворот оставили в силе, сообщает Cyprus Mail.

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