«Арсенал» сыграл вничью 1:1 с «Барселоной» на стадионе Spotify Camp Nou в матче женской Лиги чемпионов. Команда выдержала значительное давление действующих чемпионок Европы, которые сравняли счёт во втором тайме.

Гол Маанум после давления «Барселоны»

В начале встречи «Барселона» создала несколько опасных моментов. Каролине Грэм Хансен и Шертенляйб заставили Мису Родригес совершить сейвы, однако на 22-й минуте гости открыли счёт. Фрида Маанум добила мяч после того, как удар Кейтлин Форд был заблокирован.

«Барселона» продолжала атаковать и нанесла 18 ударов в первом тайме. В компенсированное к первому тайму время Грэм Хансен после подачи попала головой в каркас ворот.

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Грэм Хансен сравняла счёт

На 59-й минуте Каролине Грэм Хансен сравняла счёт, закрутив мяч в ворота Родригес. После этого «Барселона» не смогла развить успех, а лучший шанс вырвать победу для «Арсенала» был у Алессии Руссо: на 66-й минуте её удар в касание прошёл выше ворот.

По данным Sky Sports News, результат вернул «Арсенал» в четвёрку позиций, дающих прямой выход дальше в турнире. Команда также отстаёт на два очка от лидирующего «Лиона», с которым сыграет на следующей неделе.

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