«Арсенал» уволил главного тренера Рене Слегерс после неудачного начала сезона в Женской суперлиге. Об этом сообщает Sky Sports News.

Серия без побед

Команда провела пять матчей чемпионата подряд без побед — впервые в своей истории. «Арсенал» также пока не побеждал дома в лиге в этом сезоне. Перед увольнением Слегерс команда сыграла вничью 0:0 с «Вест Хэмом»; это была шестая подряд домашняя ничья «Арсенала» в чемпионате.

После 11 матчей «Арсенал» занимает шестое место, отставая от лидера, «Челси», на 12 очков. От «Лондон Сити Лайонессес», которые идут третьими и занимают последнее место, дающее путевку в Лигу чемпионов, команда отстает на восемь очков.

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Результаты сезона

Футболистки «Арсенала» забили 11 голов в 11 матчах чемпионата. Меньше в этом сезоне забили только «Эвертон» и занимающий последнее место «Чарльтон».

Слегерс возглавила команду после работы ассистенткой Йонаса Эйдевалла. В мае 2025 года она привела «Арсенал» к победе в женской Лиге чемпионов, а в сезоне 2025/26 команда уступила «Манчестер Сити» в борьбе за титул Женской суперлиги.

Заявление тренера перед увольнением

После ничьей с «Вест Хэмом» Слегерс заявила, что берет на себя ответственность за результаты, которые, по ее словам, были недостаточно хорошими. Она также признала, что команда не создавала достаточно опасных моментов и не вдохновила болельщиков своей игрой.

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