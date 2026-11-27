Как сообщает Channel NewsAsia, тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что воскресный домашний матч против «Манчестер Сити» в Великобритании еще не определит исход борьбы за титул в английской Премьер-лиге. Перед игрой «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу и опережает идущий третьим «Манчестер Сити» на шесть очков.

Матч важен, но не решающий

Занимающий третье место «Манчестер Сити» набрал лишь одно очко в последних четырех матчах чемпионата после семи побед подряд на старте сезона.

Артета признал важность домашних матчей против прямых конкурентов в борьбе за титул. В то же время он подчеркнул, что сезон еще продолжается, поэтому делать окончательные выводы по итогам воскресной игры преждевременно.

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Неопределенность относительно Райи

Артета также не подтвердил, сможет ли вратарь Давид Райя сыграть против «Манчестер Сити». Голкипер травмировал левую руку в матче Премьер-лиги против «Ньюкасла», который завершился со счетом 2:2, и пропустил игру Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Тренер «Арсенала» сказал, что не знает, будет ли Райя готов к матчу, поскольку до игры оставалось всего несколько часов. Кепа Аррисабалага вышел на замену вместо Райи в игре с «Ньюкаслом», а затем сыграл вничью 1:1 с «Боруссией».

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