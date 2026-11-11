В Брисбене, Австралия, перформерка Лия Шелтон представила сольный спектакль Keep Sleeping, Beauty в рамках фестиваля Melt. Постановка переосмысливает сюжет сказки о Спящей красавице, обращая внимание на то, что спящая героиня не может дать согласие на поцелуй. Как сообщает ABC News, показы проходят в Metro Arts с 4 по 14 ноября.

Сказка через призму согласия

Шелтон создала спектакль вместе с лондонской режиссёркой Урсулой Мартинес, лауреаткой премии Olivier. В работе авторки сочетают политический активизм, юмор, абсурд и театральную эстетику кэмпа. Они исследовали образ спящей женщины в истории искусства, где её часто изображали как пассивный объект желания.

Авторки также обратились к ранней версии сюжета — новелле Джамбаттисты Базиле «Солнце, Луна и Талия» 1634 года. В этом пересказе король насилует принцессу, пока она спит; она рожает близнецов ещё до пробуждения. По мнению Мартинес, даже более поздние смягчённые версии истории сохраняют проблематичный мотив вторжения в тело женщины без её согласия, после чего мужчину представляют героем.

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Ссылки на реальные дела

Спектакль связывает сказочный сюжет со случаями сексуального насилия с применением веществ, лишающих человека возможности сопротивляться. Среди упомянутых в нём дел — процесс по делу Жизель Пелико, которая отказалась от права на анонимность во время судебного разбирательства в 2024 году. По данным ABC News, Пелико почти десять лет подвергалась сексуальному насилию после того, как её одурманивал тогдашний муж; в деле было 51 мужчина-сообвиняемый.

На сцене размещена кровать, окружённая устройствами для записи, что отсылает к роли технологий в распространении изображений без согласия человека. Шелтон и Мартинес также поднимают проблему так называемого sleep content — сексуальных материалов с женщинами без сознания, которые не давали согласия. Часть упоминаний о сексуальном насилии в спектакле заменяют громкими звуковыми сигналами, оставляя зрителям пространство для собственного восприятия.

Шелтон исполняет постановку самостоятельно; она назвала её метафорой того, как патриархат «усыпляет» женщин. В работе также есть отсылки к перформансу Эммы Сулкович Mattress Performance (Carry That Weight), в котором художница носила 23-килограммовый матрас по кампусу Колумбийского университета в знак протеста против рассмотрения учреждением её заявления об изнасиловании.

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