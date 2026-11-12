Член правления Банка Японии Тоёитиро Асада 12 ноября в Нагасаки, Япония, выступил против дальнейшего быстрого повышения процентной ставки. Он заявил, что преждевременное ужесточение денежно-кредитной политики может ослабить экономический рост и снизить базовую инфляцию.

Риски для экономики

Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, Асада признал, что инфляция, превышающая целевой показатель Банка Японии в 2%, может иметь неблагоприятные последствия для экономики. В то же время он подчеркнул, что последствия уже проведенных и будущих повышений ставки также могут оказывать давление на экономическую активность и базовую инфляцию.

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Динамика зарплат и потребления

Чиновник положительно оценил данные, свидетельствующие о росте реальной заработной платы с начала 2026 года. Однако, по его словам, экономический рост и потребление все еще не имеют достаточного импульса.

Асада также заявил, что недавний рост цен не обязательно был обусловлен факторами спроса. Он призвал центральный банк должным образом учитывать темпы возможного повышения ставки, чтобы не охладить рост слишком быстрым ужесточением политики. Асада голосовал против решений Банка Японии повысить ставки в июне и сентябре.

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