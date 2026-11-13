В США Американское общество медицины зависимостей (ASAM) опубликовало первые национальные клинические рекомендации по распознаванию и лечению пациентов, употреблявших седативный препарат медетомидин. Документ не является полноценным клиническим руководством, поскольку масштабные исследования, которые подтвердили бы наблюдения врачей, еще не проводились, сообщает STAT News.

Симптомы интоксикации и абстиненции

Медетомидин впервые заметили в запасах наркотиков в Филадельфии весной 2024 года после серии передозировок за один уикенд. После введения налоксона пациенты оставались более седированными, чем обычно, а частота сердечных сокращений у них была ниже. Осенью того же года в больницы начали поступать люди с тяжелыми симптомами абстиненции.

По словам специалистов, медетомидин почти всегда употребляют вместе с нелегальными опиоидами. Поэтому налоксон должен оставаться первым шагом помощи при подозрении на передозировку, хотя после восстановления дыхания пациент может не реагировать из-за действия седативного вещества. Низкое артериальное давление и замедленный пульс при острой интоксикации медетомидином можно корректировать внутривенными жидкостями и базовой поддерживающей терапией.

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Лечение может потребовать интенсивной терапии

Первыми проявлениями абстиненции от медетомидина обычно являются тошнота и рвота без диареи, характерной для отмены опиоидов. Клинические рекомендации предусматривают применение клонидина — препарата, который, как и медетомидин и ксилазин, действует как агонист альфа-2. Если клонидин не помогает или его невозможно принимать из-за рвоты, в течение нескольких часов могут развиться значительное повышение артериального давления и учащенное сердцебиение. В таких случаях может понадобиться внутривенный дексмедетомидин.

Врачи отмечают, что абстиненция от медетомидина иногда требует пребывания в отделении интенсивной терапии. К концу 2025 года медетомидин был выявлен как минимум в 18 штатах США. Эксперты подчеркивают важность регулярного тестирования местного наркорынка, поскольку симптомы воздействия этого вещества могут напоминать другие состояния, в частности сепсис. Для выявления медетомидина существуют тест-полоски.

По данным врачей, медетомидин, по-видимому, не вызывает таких же тяжелых ран, как ксилазин, но является значительно более мощным седативным средством. Некоторые пациенты после абстиненции и начала лечения расстройства, связанного с употреблением опиоидов, могут и дальше испытывать тягу к медетомидину. Специалисты указывают, что для понимания долгосрочных последствий его употребления и поиска более эффективных методов лечения необходимы дальнейшие исследования.

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