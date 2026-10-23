Провинциальная ассамблея Белуджистана в Пакистане отложила рассмотрение резолюции об отмене системы сардаров. Инициативу внес депутат от партии «Джамаат-и-Ислами» Маулана Хидаятур Рехман Белудж, однако заседание ограничили молитвой и принятием резолюции с соболезнованиями в связи со смертью бывшего министра образования провинции Сардара Нисара Али Хазари, сообщает Dawn.

Заседание перенесли на 26 октября

Заместитель спикера Газала Гола, председательствовавшая на заседании, заявила, что остальные вопросы повестки дня рассмотрят на следующем заседании. Ассамблея поддержала предложение перенести работу до понедельника, 26 октября, в знак уважения к умершему политику. Следующее заседание назначили на 15:00.

Сардар Нисар Али Хазара умер в Кветте 20 октября. Он был избран в ассамблею Белуджистана от округа PB-2 в Кветте на всеобщих выборах 1997 года, а позднее занимал должность провинциального министра образования. Депутаты единогласно одобрили резолюцию, в которой отметили его заслуги перед провинцией и выразили соболезнования семье.

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История вопроса

Резолюцию с призывом отменить систему сардаров впервые внесли в ассамблею Белуджистана 8 июня 1972 года. Ее автором была депутат от Национальной партии Авами Фазила Аалияни. Документ призывал ликвидировать институты, названные в нем эксплуататорскими и устаревшими, включая системы сардаров, джирги и племенную систему.

Поскольку провинциальная ассамблея не имела конституционных полномочий отменить систему самостоятельно, резолюция призывала федеральное правительство принять соответствующее законодательство. Позднее федеральные власти приняли Закон об отмене системы сардаров 1976 года, когда премьер-министром Пакистана был Зульфикар Али Бхутто. Нынешнюю резолюцию планируют рассмотреть 26 октября.

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