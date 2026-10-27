Ассамблея пакистанской провинции Белуджистан сняла с рассмотрения резолюцию, предусматривавшую немедленную отмену системы сардари и запрет на использование титулов «сардар» и «наваб» в письменной и устной речи. Решение принял спикер регионального парламента, отставной капитан Абдул Халик Ачакзай, сообщает Dawn.

Ссылка на закон 1976 года

Резолюцию внес депутат от Jamaat-i-Islami Хидаятур Рехман Балоч. Однако спикер заявил, что анализ имеющихся юридических и судебных материалов показал: законодательство об отмене системы сардари было принято и введено в действие еще в 1976 году и распространяется на всю страну.

Ачакзай также отметил, что Высокий суд Белуджистана выносил решения по системе сардари, которые 6 марта этого года оставил в силе Федеральный конституционный суд. Учитывая действующую правовую и судебную позицию, спикер закрыл рассмотрение резолюции.

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Спор в зале заседаний

После этого Хидаятур Рехман Балоч заявил, что его инициатива была внесена в повестку дня. Он сообщил о намерении исправить ее и повторно представить на рассмотрение ассамблеи.

Между ним и лидером оппозиции Миром Юнисом Азизом Зехри возник острый словесный спор, к которому присоединились и представители парламентского большинства. Зехри подчеркнул, что вопрос нельзя обсуждать дальше, поскольку спикер уже снял резолюцию с рассмотрения.

Парламентский секретарь Ага Умер Ахмедзай заявил, что система сардари существует тысячи лет и не может быть объявлена неправильной одним человеком. Другой парламентский секретарь, Навабзада Зараин Хан Магси, призвал не продолжать дискуссию и предложил внести новую резолюцию. Спикер заявил, что позицию Балоча следует заслушать, поскольку он добивается исполнения законодательства об отмене системы сардари, однако заседание перенесли до 10 ноября из-за отсутствия кворума.

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