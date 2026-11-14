Тайваньская ASE Technology Holding, крупнейшая в мире компания по упаковке и тестированию чипов, инвестирует 100 млрд новых тайваньских долларов — около $3,05 млрд — в два новых производственных объекта в районе Лучжу города Гаосюн. Компания расширяет мощности на фоне растущего спроса на оборудование для вычислений с использованием искусственного интеллекта, сообщает Taipei Times.

Новый производственный хаб в Гаосюне

Дочерняя компания Advanced Semiconductor Engineering официально открыла первую очередь завода в Лучжу и начала строительство второй. Предприятия расположены в Южном научном парке Тайваня и стали первым расширением группы в системе научных парков Тайваня.

После выхода на полную мощность два объекта, по заявлению ASE Holding, должны генерировать 80 млрд новых тайваньских долларов годовой выручки и создать 5 тыс. рабочих мест. Площадки в Лучжу станут вторым производственным центром группы наряду с основным комплексом и штаб-квартирой ASE в районе Наньцзы города Гаосюн.

Исполнительный вице-президент Advanced Semiconductor Engineering Майк Хунг связал расширение со стремительным развитием устройств для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. По его словам, это повышает спрос на передовые чипы, технологии упаковки и производственные мощности.

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Капитальные затраты и системы AI Nose

В прошлом месяце ASE Holding в третий раз повысила годовой бюджет капитальных затрат до $11,5 млрд. Компания ожидает, что спрос клиентов в следующем году превысит доступные мощности, в частности в сфере передовой упаковки, применяемой для ИИ-чипов.

Первую очередь завода переоборудовали из простаивающего предприятия по производству плоских дисплеев, приобретенного у AUO Corp в июле примерно за 6,5 млрд новых тайваньских долларов.

Отдельно ASE Holding заключила с американской Ainos Inc соглашение на $9 млн о закупке еще 5 тыс. систем AI Nose. Эти системы преобразуют запаховые и химические сигналы в данные для машинного распознавания. Новая закупка последовала за поставкой 1,4 тыс. систем по предыдущему соглашению стоимостью $2,1 млн.

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