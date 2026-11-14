Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии соберутся в Маниле, Филиппины, 15–17 ноября на 49-й саммит АСЕАН. Среди главных вопросов будут ситуация в Южно-Китайском море и политический кризис в Мьянме. Филиппины, которые в этом году председательствуют в объединении, заявили, что АСЕАН и Китай согласовали около 70% проекта кодекса поведения для спорных вод, сообщает Channel NewsAsia.

Переговоры по морскому кодексу

Стороны должны завершить переговоры по кодексу до конца года, однако вопросы его сферы действия, юридического статуса и механизма исполнения до сих пор не урегулированы. Старший исследователь Центра стратегических и международных исследований в Индонезии Эндрю Мантонг считает, что содержательный и юридически обязательный документ вряд ли будет завершен к установленному сроку. По его мнению, максимум, о чем могут объявить, — это существенное завершение переговоров.

Старшая научная сотрудница сингапурского Института ISEAS–Yusof Ishak Джоанн Лин также заявила, что соглашение вряд ли будет финализировано во время саммита или до конца 2026 года. Китай претендует на большую часть Южно-Китайского моря; его претензии пересекаются с позициями Филиппин, Вьетнама, Малайзии и Брунея. Напряженность также возникала в водах вблизи индонезийского Северного Натунаского моря из-за деятельности китайских рыболовных судов и береговой охраны.

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Кризис в Мьянме

Еще одним сложным вопросом для АСЕАН остается Мьянма, где военные захватили власть в феврале 2021 года. Объединение продолжает ограничивать политическое представительство Мьянмы на саммитах и встречах министров иностранных дел из-за отсутствия существенного прогресса в выполнении консенсуса из пяти пунктов.

Этот план, согласованный в апреле 2021 года, предусматривает немедленное прекращение насилия, диалог между всеми сторонами, гуманитарную помощь и посредничество специального посланника председателя АСЕАН. Эксперт по международным отношениям Теуку Резасьях из Университета Паджаджарана призвал выработать дополнительный механизм реагирования на ситуацию в Мьянме. Любое решение о восстановлении политического представительства страны на встречах высшего уровня потребует консенсуса государств-членов.

Смена председательства

Саммит в Маниле также завершит председательство Филиппин в АСЕАН. В 2027 году его примет Сингапур, когда объединение будет отмечать 60-летие. По словам Джоанн Лин, лидеры могут сосредоточиться на экономической устойчивости региона на фоне протекционизма, неопределенности в мировой торговле и геополитического соперничества между Вашингтоном и Пекином.

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