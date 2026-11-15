Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле, на Филиппинах, согласовали поэтапное взаимодействие с властями Мьянмы. В то же время возвращение страны к полному политическому представительству на саммитах и встречах министров иностранных дел будет зависеть от прогресса в выполнении регионального мирного плана.

Условия для возвращения

В совместном заявлении лидеры блока призвали к взвешенному, поэтапному и основанному на прогрессе подходу к взаимодействию с Мьянмой с учетом ситуации на местах. Как сообщает Deutsche Welle, АСЕАН может постепенно восстановить полное представительство Мьянмы, если она продемонстрирует устойчивый и конкретный прогресс в реализации пяти пунктов плана.

Мьянма остается членом АСЕАН, однако ее политических лидеров не допускают к саммитам и встречам глав внешнеполитических ведомств с октября 2021 года. В том же году военные захватили власть, отстранив избранное правительство во главе с лауреаткой Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. С тех пор в стране продолжается гражданская война.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Мирный план без значительных результатов

Пяти пунктов план АСЕАН был согласован в 2021 году, однако до сих пор не дал значительных результатов. Боевые действия продолжаются между военными, продемократическими и этническими вооруженными группировками.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи лидеров призвал блок искать практические способы продвижения мирного плана и поддержать инклюзивный процесс под руководством Мьянмы. Таиланд выступал за более тесное взаимодействие с Мьянмой после того, как лидер переворота Мин Аун Хлайн в этом году занял должность гражданского президента по итогам выборов, которые наблюдатели назвали сфальсифицированными.

Читай нас в