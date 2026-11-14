АСЕАН подписала первое соглашение о цифровой экономике — Channel NewsAsia

Страны-члены АСЕАН 14 ноября в Маниле, Филиппины, подписали первое для региона юридически обязательное Рамочное соглашение о цифровой экономике — Digital Economy Framework Agreement. Документ должен заложить основу для более тесной интеграции цифровой экономики в Юго-Восточной Азии и открыть новые возможности для бизнеса на цифровом рынке региона, сообщает Channel NewsAsia.

Что предусматривает соглашение

DEFA стала первым отдельным соглашением АСЕАН, посвященным цифровой экономике. Оно охватывает трансграничные потоки данных, цифровую торговлю на всех этапах, защиту исходного кода, кибербезопасность и искусственный интеллект.

Соглашение также должно способствовать большей совместимости в сферах, использующих цифровые технологии, в частности в технологическом секторе, электронной коммерции, платежах, логистике и цепочках поставок. Ожидается, что это позволит компаниям разного масштаба расширять деятельность в странах АСЕАН.

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Гибкие правила для участников

Заместитель премьер-министра Сингапура Ган Ким Йонг заявил, что переговоры по документу длились несколько лет, поскольку необходимо было совместить амбициозность соглашения с его приемлемостью для всех государств-членов.

По его словам, рамочное соглашение устанавливает базовые правила, в том числе для трансграничной передачи данных. В то же время государствам разрешат предусматривать исключения, связанные с нормами конфиденциальности, коммерческой тайной или национальной безопасностью.

Ган Ким Йонг отметил, что DEFA разработали как гибкий механизм, который может развиваться со временем. Государства, которые еще не готовы присоединиться, смогут сделать это позже.

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