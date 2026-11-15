Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на саммите в Маниле, Филиппины, подтвердили намерение продолжать взаимодействие с Мьянмой, придерживаясь плана, предусматривающего немедленное прекращение насилия. Об этом заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, председательствовавший на ежегодной встрече блока, сообщает The Japan Times.

Пятипунктовый план

По словам Маркоса, страны АСЕАН согласились придерживаться подхода, который он назвал конструктивным и принципиальным взаимодействием. В то же время они должны выполнять пятипунктовый мирный план — рамочную программу АСЕАН по реагированию на кризис в Мьянме после военного переворота 2021 года.

План предусматривает прекращение боевых действий, конструктивный диалог между всеми сторонами, посредничество со стороны АСЕАН и предоставление гуманитарной помощи. Маркос заявил, что лидеры должны задуматься, что еще они могут сделать для Мьянмы, где кризис продолжает вынуждать семьи покидать дома и влияет на общины и молодежь.

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Дискуссия об участии Мьянмы

Саммит состоялся на фоне давления по поводу возможного смягчения действующего пять лет запрета на участие представителей военных властей Мьянмы во встречах высокого уровня. Таиланд и несколько других государств активизировали контакты с Мьянмой, несмотря на гражданскую войну в стране.

Специальная представительница АСЕАН по Мьянме, министр иностранных дел Филиппин Тереса Ласаро, днем ранее заявила, что смягчения подхода АСЕАН не будет. Вместе с тем она отметила, что участники обсуждают пересмотр пятипунктового плана и различные предложения относительно участия Мьянмы в работе объединения; окончательное решение должны принять лидеры.

Военные отстранили от власти избранное правительство лауреатки Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, после чего в стране началась гражданская война. По оценке ООН, которую приводит издание, в результате конфликта погибли 100 тысяч человек, а более 3,5 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

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