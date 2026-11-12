Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) согласовала создание совместной системы накопления запасов сырой нефти из-за перебоев с поставками, вызванных войной в Иране. Хранилища для этой системы предусмотрены в Индонезии и Таиланде.

Доступ к запасам по предоплате

Как сообщает OilPrice со ссылкой на Reuters, государства-члены АСЕАН смогут получать нефть из хранилищ в случае дефицита. Механизм предусматривает систему билетов: страна будет платить аванс, чтобы зарезервировать право купить определенный объем нефти или топлива из хранилища, которым управляет энергетическая компания другого государства-члена.

По данным издания, такой подход похож на совместную систему формирования запасов в Европейском Союзе. Первыми новым механизмом могут воспользоваться Филиппины: страна обратилась с просьбой разрешить покупать бензин и дизельное топливо из хранилищ в Индонезии и Таиланде в случае чрезвычайной ситуации с поставками.

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Инициатива Индонезии

Инициативу о совместном накоплении нефти в рамках АСЕАН выдвинула Индонезия. Ее также активно поддержала Япония, которая почти полностью зависит от импорта энергоресурсов и, по данным OilPrice, существенно пострадала от перебоев на фоне войны в Иране.

Издание отмечает, что страны Азии особенно уязвимы к последствиям кризиса, поскольку Ближний Восток является одним из их основных поставщиков углеводородов. Поиск альтернативных источников по более высоким ценам, по оценке OilPrice, усилил инфляцию и увеличил государственные расходы на защиту экономики от последствий энергетического кризиса.

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