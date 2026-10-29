По данным Channel NewsAsia, специальная посланница АСЕАН по Мьянме Мария Тереза Ласаро прибыла в страну 28 октября с двухдневной гуманитарной миссией. Вместе с Координационным центром АСЕАН по гуманитарной помощи при стихийных бедствиях она начала месячное распределение риса и предметов первой необходимости в штатах Кайин и Шан. Ожидается, что помощь получат более 11 тысяч домохозяйств.

Это также первая поставка гуманитарной помощи центра в северную часть штата Шан. Улучшение гуманитарного доступа является одним из направлений работы АСЕАН в Мьянме, где после военного переворота 2021 года организациям помощи становится всё сложнее добираться до пострадавших общин.

Помощь местных организаций

Местные организации также пытаются восполнить пробелы в гуманитарной поддержке. Некоммерческая организация Step-In Step-Up в Янгоне обучает уязвимую молодежь и людей с инвалидностью шить многоразовые гигиенические прокладки, а также проводит профессиональные курсы по гостиничному делу, здравоохранению и приготовлению пищи.

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Организация работает в Мьянме с 2016 года и сейчас может одновременно обучать до 250 женщин и мужчин. Она сотрудничает с организацией «Врачи без границ», которая заказала для общин около 200 многоразовых прокладок. Каждую из них можно использовать до 10 месяцев.

Потребности и нехватка финансирования

В гуманитарном плане ООН, опубликованном в декабре 2025 года, указано, что в 2026 году помощь потребуется 16,2 млн жителей Мьянмы — почти трети населения страны. В июле ООН сообщила, что получила лишь 43% от необходимых 890 млн долларов США на гуманитарное реагирование в этом году.

В ООН также указывали, что доставке помощи препятствуют сокращение финансирования, опасность и ограничения доступа. По данным Программы развития ООН, с 2021 года из Мьянмы могли уехать не менее 1 млн молодых людей.

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