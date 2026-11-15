Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 15 ноября в Маниле приняли декларацию о справедливом и этичном найме трудовых мигрантов. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Защита трудовых мигрантов

Документ приняли в первый день 49-го саммита лидеров АСЕАН в столице Филиппин. Как пишет Manila Times, декларация должна усилить региональную ответственность и направлена на новые уязвимости в сфере трудовой миграции.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Секретарь Филиппин по вопросам трудовых мигрантов Ханс Лео Какдак заявил, что документ дополняет действующие региональные трудовые инструменты. По его словам, это должно усилить защиту примерно 600 тысяч филиппинцев, работающих за рубежом в странах Юго-Восточной Азии, а также других трудовых мигрантов из государств АСЕАН.

Саммит в Маниле

Саммит АСЕАН и связанные с ним встречи продлятся три дня. Во вторник Филиппины должны передать председательство в объединении Сингапуру. Также запланированы отдельные саммиты АСЕАН с Китаем, Японией, Австралией, Индией, Южной Кореей и США.

Читай нас в