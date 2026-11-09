АСЕАН начала в Мьянме месячную гуманитарную операцию, которая должна охватить более 11 тысяч домохозяйств, пострадавших от затяжного конфликта. Специальный посланник объединения по Мьянме и министр иностранных дел Филиппин Мария Тереза Ласаро 28–29 октября посетила страну и начала операцию совместно с Координационным центром АСЕАН по оказанию гуманитарной помощи при стихийных бедствиях AHA Centre, сообщает Channel NewsAsia.

Рис и гигиенические наборы

Помощь включает 50-килограммовые мешки риса, семейные и гигиенические наборы. Операция охватит общины в штатах Кайин, Северный Шан и Южный Шан, в том числе районы, до которых AHA Centre ранее не мог добраться. Ласаро также посетила Таунджи в Южном Шане и штат Кайин.

По словам временного поверенного в делах Индонезии в Янгоне Нована Салеха, это третье распределение помощи АСЕАН в Мьянме в этом году, но первое, в котором специальный посланник приняла личное участие. Он подчеркнул, что гуманитарные поставки не следует трактовать как политическое признание поддерживаемой военными администрации Мьянмы.

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Реакция на контакты с военными властями

Часть экспертов положительно оценила доступ к территориям, которых АСЕАН ранее не могла достичь. В то же время директор янгонского Tampadipa Institute Кхин Зо Вин назвал помощь для 11 тысяч домохозяйств скорее символическим шагом из-за ее ограниченного масштаба.

Представитель джакартской неправительственной организации LOCOA Гугун Мухаммад предупредил, что визит может способствовать нормализации и легитимизации поддерживаемой военными администрации. Он призвал АСЕАН взаимодействовать с более широким кругом сторон, а не сосредотачиваться преимущественно на этой администрации.

Ласаро также встретилась с представителями поддерживаемых военными властей, но не провела встречи с заключенной бывшей гражданской лидеркой Мьянмы Аун Сан Су Чжи. АСЕАН связывает урегулирование кризиса со своим пятикомпонентным консенсусом 2021 года, который предусматривает прекращение насилия, инклюзивный политический диалог, гуманитарную помощь, посредничество специального посланника и его визиты в Мьянму.

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