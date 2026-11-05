В США Американское общество гематологии (ASH) разработало новые референсные диапазоны количества лейкоцитов и нейтрофилов в крови для детей и взрослых со статусом Duffy-null. Эта генетическая особенность связана с естественно более низким уровнем циркулирующих белых кровяных клеток и, по данным News-Medical, встречается более чем у 66% людей африканского или средиземноморского происхождения в США.

Новые диапазоны были опубликованы в журнале Blood Advances. При стандартных нормах людям со статусом Duffy-null могут ошибочно поставить отметку о нейтропении — сниженном уровне нейтрофилов. Это может приводить к дополнительным обследованиям, включая биопсию костного мозга, исключению из клинических испытаний или прекращению необходимой терапии, включая химиотерапию.

Почему показатели различаются

Антиген Даффи — это белок на эритроцитах. У людей со статусом Duffy-null он естественным образом отсутствует. Отсутствие антигена Даффи защищает от инфекции, вызываемой малярийными паразитами. В то же время у таких людей больше нейтрофилов сосредоточено в тканях организма, а в крови, которую берут для лабораторного анализа, их меньше. Поэтому результаты могут быть ниже, чем у людей с присутствующим антигеном Даффи, без признаков заболевания.

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Диапазоны для взрослых и детей

Исследователи в 23 центрах США собрали 1412 образцов у людей со статусом Duffy-null, чтобы подтвердить диапазоны для взрослых и получить первые данные для детей. Для взрослых определили референсный диапазон абсолютного количества нейтрофилов от 1,03 до 7,30 × 10⁹/л, а общего количества лейкоцитов — от 3,0 до 10,7 × 10⁹/л.

дети в возрасте от 6 месяцев до 2 лет: нейтрофилы — 0,53–4,50 × 10⁹/л, лейкоциты — 4,4–12,6 × 10⁹/л;

от 3 до 6 лет: нейтрофилы — 0,78–4,67 × 10⁹/л, лейкоциты — 3,8–10,8 × 10⁹/л;

от 7 до 12 лет: нейтрофилы — 0,87–5,34 × 10⁹/л, лейкоциты — 2,9–10,1 × 10⁹/л;

от 13 до 17 лет: нейтрофилы — 0,90–4,89 × 10⁹/л, лейкоциты — 3,1–9,2 × 10⁹/л.

Автор исследования Морин Ачебе заявила, что новые диапазоны должны облегчить распознавание нормальных показателей у людей с этой генетической вариацией и помочь избежать ненужных обследований, ограничений в лечении и исключения из клинических исследований. Отдельные данные для детей младше шести месяцев все еще требуют дальнейшего изучения.

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