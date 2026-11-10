В Австралии Комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) заявила, что в секторе частного кредитования, который, по данным ABC News, оценивается в 250 млрд долларов, сохраняются непрозрачные структуры и недостатки в раскрытии информации для инвесторов. Регулятор опубликовал второй масштабный обзор этого сегмента, охватывающего кредитование вне банковского сектора.

Проверка 24 фондов

С ноября 2025 года по август 2026 года ASIC проверила 24 оптовых и розничных фонда частного кредитования с совокупными активами под управлением в размере 18 млрд долларов. Регулятор также проанализировал выборку финансовых консультаций, предоставленных розничным инвесторам по поводу таких вложений.

Согласно выводам ASIC, проблемы с раскрытием информации о комиссиях, распространением продуктов, управлением конфликтами интересов и прозрачностью, на которые ведомство указывало в первом отчёте в ноябре 2025 года, сохраняются. Комиссар ASIC Симон Констант заявила, что многие инвесторы по-прежнему не получают данные, необходимые для надлежащего понимания рисков, комиссий и конфликтов интересов.

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Меры регулятора и реакция отрасли

ASIC сообщила, что уже приняла несколько регуляторных мер, в том числе выдала шесть временных запретительных предписаний и направила ряд дел для дальнейшего расследования по вопросу возможного применения принудительных мер.

На этой неделе регулятор выдал временные предписания, запрещающие Angas Securities Limited предлагать доли в двух схемах коллективного инвестирования. Причиной стали опасения, что документы о раскрытии информации не содержат достаточных данных о финансовом положении компании и об экспозиции одного из фондов к Bathla Group.

В то же время Alternative Investment Management Association и Alternative Credit Council опубликовали рекомендации для австралийских управляющих частным кредитованием. Документ содержит рекомендуемые практики для усиления корпоративного управления, стандартов кредитования, прозрачности и защиты инвесторов.

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