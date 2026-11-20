Ассоциация теннисистов-профессионалов ATP одобрила меры, призванные увеличить общую компенсацию игрокам до более чем 350 млн долларов с 2028 года. Решение по предложениям реформировать соревнования в парном разряде организация отложила до конца 2026 года, сообщает Channel NewsAsia.

Прогнозируемые доходы игроков

В рамках плана OneVision прогнозируется, что с 2028 года 100 теннисистов с наибольшими доходами будут получать не менее 1,1 млн долларов. Для топ-175 этот показатель оценивается не менее чем в 450 тыс. долларов, а для топ-250 — не менее чем в 250 тыс. долларов.

Централизованные инвестиции ATP превысят 100 млн долларов. Они будут включать 50 млн долларов для бонусного фонда ATP, 25 млн долларов бонусов по итогам годового рейтинга и 26 млн долларов на пенсионные выплаты игрокам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Бонусы и парный разряд

Бонусный фонд ATP будет увеличен более чем вдвое — до 50 млн долларов. Теннисисты из топ-30 будут иметь право на выплаты на каждом обязательном турнире серии Masters 1000. Требование сыграть как минимум на пяти таких турнирах отменят, поэтому игроки смогут получать выплаты уже за первый турнир, в котором примут участие.

Вместе с призовыми деньгами турниров Grand Slam совокупная компенсация теннисистам, согласно прогнозу, превысит 500 млн долларов. Календарь на 2028 год с отдельными неделями для разных категорий турниров ожидается в начале следующего года. Предложения по парному разряду еще обсуждаются; по данным Reuters, они предусматривали сокращение сеток и перераспределение призовых на квалификацию и ранние раунды одиночного разряда.

Читай нас в