В США и Канаде масштабное клиническое исследование с участием 18 883 пациентов сравнило аспирин с варфарином и ривароксабаном для профилактики венозной тромбоэмболии после плановой операции по замене тазобедренного или коленного сустава. Как сообщает News-Medical, исследователи установили, что аспирин несколько хуже предотвращал образование тромбов, чем два антикоагулянта.

Сравнили три подхода

Испытание PEPPER охватило пациентов в 34 медицинских центрах США и Канады. После операции участников случайным образом распределили по группам, получавшим аспирин, варфарин или ривароксабан, а результаты отслеживали в течение шести месяцев.

Венозная тромбоэмболия включает тромбоз глубоких вен, при котором сгусток крови обычно образуется в ноге, а также тромбоэмболию легочной артерии — состояние, при котором тромб перемещается в легкие и может представлять угрозу для жизни. Исследование опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

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Эффективность и риск кровотечения

Ученые также установили, что применение ривароксабана и варфарина было связано с небольшим повышением риска кровотечения. Результаты позволяют сравнить пользу и риски трех распространенных подходов к профилактике тромбов после эндопротезирования суставов.

Авторы не обнаружили четких различий между группами по основным показателям эффективности и безопасности в зависимости от того, проводилась ли пациенту замена тазобедренного или коленного сустава. В то же время они отметили возможное преимущество ривароксабана над аспирином в предотвращении тромбоэмболии легочной артерии после полной замены тазобедренного сустава, однако подчеркнули, что для окончательных выводов необходимы дополнительные данные.

Исследование финансировал Институт исследований исходов, ориентированных на пациентов.

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