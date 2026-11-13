Астрономы подтвердили, что небольшой астероид 2026 QQ8 с апреля находится на временной орбите Земли. Ожидается, что этот объект, который называют мини-спутником, будет оставаться под гравитационным влиянием планеты до января 2027 года.

Открытие и параметры объекта

Астероид впервые наблюдал в августе венгерский исследователь Кристиан Шарнецкий. 29 октября информацию о нем официально обнародовал Центр малых планет Международного астрономического союза, который регистрирует и подтверждает новые объекты Солнечной системы, сообщает Live Science.

По данным Международного астрономического союза, 2026 QQ8 имеет около 2 метров в поперечнике. Сейчас он движется на расстоянии, примерно в 1,5 раза превышающем среднее расстояние между Землей и Луной. Если бы тело приблизилось к Земле, оно, вероятно, сгорело бы в атмосфере, однако исследователи не считают такой сценарий вероятным.

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Орбита вокруг Солнца

2026 QQ8 совершает оборот вокруг Солнца за 359 дней и приближается к Земле примерно раз в десять лет. Его классифицируют как астероид группы Атона: такие объекты пересекают земную орбиту, а их большие полуоси меньше земной, поэтому обычно они обращаются ближе к Солнцу.

Крупные астероиды группы Атона считают опасными из-за того, что перед сближением с Землей их может скрывать солнечное сияние. В то же время 2026 QQ8 слишком мал, чтобы представлять угрозу. Астрономы предполагают, что Земля довольно часто временно захватывает такие малые небесные тела: большинство из них остаются вблизи планеты менее года, хотя отдельные могут удерживаться гравитацией Земли десятилетиями.

Поиск новых мини-спутников

Обнаруживать больше таких объектов должны помочь новые телескопы, в частности обсерватория Веры Рубин в Чили. Она начала работу в этом году и каждые несколько дней сканирует все небо Южного полушария. В течение запланированной десятилетней миссии обсерватория, как ожидается, обнаружит миллионы ранее неизвестных движущихся объектов в космосе.

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