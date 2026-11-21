«Астон Вилла» сыграла вничью с «Сандерлендом» на «Вилла Парк» в матче Премьер-лиги, продлив безвыигрышную серию до пяти игр. Команда Унаи Эмери также впервые с марта сыграла на ноль в домашнем матче лиги, сообщает The Guardian.

Преимущество без голов

Хозяева владели мячом 71% игрового времени и нанесли 19 ударов, семь из которых пришлись в створ ворот. «Сандерленд» выполнил семь ударов, лишь один из них был в створ.

Шесть из семи точных ударов «Астон Виллы» были нанесены из-за пределов штрафной площади соперника. Единственный удар из пределов штрафной выполнил Иан Маатсен, однако он не представлял существенной угрозы воротам.

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Эмери оставил капитана Джона Макгинна в запасе, учитывая матч с «Галатасараем», запланированный на вторник. На 60-й минуте Макгинн вышел на поле и вывел Алиссона за спину левого защитника «Сандерленда» Рейнилду Мандавы. Бразилец прострелил в направлении Николаса Джексона, но Норди Мукиеле выбил мяч. Позднее Макгинн пробил выше ворот после атаки, которую сам начал в центре поля.

Шанс Талби в концовке

«Сандерленд» играл без травмированных Гранита Джаки и Брайана Бробби, однако надежно действовал в обороне. Вратарь Робин Рефс в конце матча перевел через перекладину дальний удар Росса Баркли, а также не позволил Мукиеле срезать мяч в собственные ворота.

На 90-й минуте и 25-й секунде «Сандерленд» мог вырвать победу. Чемсдин Талби обыграл Аарона Ван-Биссаку, после чего нанес закрученный удар правой ногой, но мяч прошел рядом со штангой ворот Зиона Судзуки. Полузащитник «Сандерленда» Жюль Аока провел свой первый матч в стартовом составе в Премьер-лиге.

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