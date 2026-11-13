Астрономы связали загадочные радиоимпульсы с системой GPM J071507−114153, расположенной примерно в 5 тысячах световых лет от Земли. В нее входят белый карлик — плотный остаток умершей звезды — и звезда G-типа, похожая на Солнце. Белый карлик совершает оборот вокруг своей оси раз в восемь минут, а радиоимпульсы, согласно наблюдениям, поступают из области возле него или, возможно, непосредственно от него, сообщает Space.com.

Импульсы возле белого карлика

GPM J071507−114153 относится к классу объектов, известных как долгопериодические транзиенты. Они генерируют радиосигналы, которые могут появляться и исчезать с интервалами от минут до часов. С тех пор как исследовательская группа обнаружила первый такой объект в 2021 году, астрономы зафиксировали около дюжины долгопериодических транзиентов.

В нескольких ранее найденных системах этого класса также есть белый карлик и звезда-компаньон. Однако до сих пор было неясно, какая из двух звезд создает радиоимпульсы. В новой системе сигналы были достаточно четкими, чтобы проследить движение белого карлика по его орбите вокруг компаньона. Это дало основания связать излучение с областью рядом с белым карликом.

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Наблюдения в трех странах

Радионаблюдения также позволили обнаружить вспышки на солнцеподобной звезде. Исследователи увидели, как белый карлик перемещался за областью с мощным магнитным полем, которая, вероятно, является звездным протуберанцем — большой петлей плазмы, извергающейся с поверхности звезды.

Систему сначала обнаружили во время обзора видимой из Австралии части Млечного Пути с помощью радиотелескопа Murchison Widefield Array. Ее точное положение определили телескопом MeerKAT в Южной Африке. Последующие наблюдения в видимом диапазоне в обсерватории Кека на Маунакеа на Гавайях подтвердили, что компаньон белого карлика является звездой G-типа. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Astronomy.

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