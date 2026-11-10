Астрономы пришли к выводу, что экзопланета TOI-2535 b не исчезла, а перестала проходить на фоне своей звезды из-за изменения наклона орбиты. Как сообщает Space.com, на ее движение, вероятно, влияет еще одна планета в этой системе, которую до сих пор не наблюдали напрямую.

Нерегулярные транзиты

TOI-2535 b находится примерно в 1 000 световых лет от Земли. Космический телескоп NASA TESS наблюдал ее в течение семи лет — с апреля 2019 года по март 2026 года. Планета совершает один оборот вокруг своей звезды за 8,25 земных суток, поэтому ее относят к классу горячих юпитеров.

Во время наблюдений астрономы фиксировали отклонения от ожидаемого времени транзитов: TOI-2535 b могла проходить перед диском звезды примерно на шесть часов раньше или позже прогноза. В марте TESS перестал регистрировать характерное снижение яркости звезды, возникавшее во время такого прохождения планеты.

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Гравитационное взаимодействие планет

По выводу команды, TOI-2535 b и ее невидимый сосед гравитационно влияют друг на друга. Это вызывает колебания их орбит, а орбита TOI-2535 b наклонилась так, что планета больше не пересекает видимый диск звезды с точки наблюдения TESS.

Участник исследования Сэмюел Йи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе назвал этот случай самым экстремальным среди известных примеров такого взаимодействия. По оценке исследователей, TOI-2535 b не будет транзитировать перед своей звездой как минимум 30 лет. В то же время ее сосед, влияющий на орбиту планеты, может начать транзитировать раньше.

Что это может рассказать о горячих юпитерах

Ученые также предполагают, что наличие близкого соседа может свидетельствовать о медленной миграции TOI-2535 b ближе к звезде в прошлом, а не о попадании на нынешнюю орбиту в результате резкого динамического события. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.

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