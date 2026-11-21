Астрономы с помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории в Чили обнаружили у белого карлика J1328−1450 два концентрических кольца газа и планетных обломков. Подобная конфигурация ранее не наблюдалась в схожих системах. Объект находится примерно в 1600 световых годах от Земли в созвездии Девы, сообщает Cyprus Mail.

Необычное строение диска

До этого астрономы идентифицировали 21 белого карлика, окруженного обломками планетных систем. В каждом из известных случаев вещество образовывало один диск, тогда как вокруг J1328−1450 обнаружили два отдельных кольца.

Белый карлик имеет массу около 47% массы Солнца, а его диаметр приблизительно равен земному. Ученые предполагают, что в кольцах могли сохраниться два относительно крупных каменистых тела — остатки более крупных планет, подвергшихся значительному разрушению. Одно из них может быть сопоставимо по размеру с карликовой планетой Плутон, другое — меньше.

Вероятные остатки планетной системы

Один из авторов исследования, астроном Фелипе Лагос-Вильчес из Технического университета Федерико Санта-Мария в Чили, отметил, что первоначальная звезда могла иметь собственную планетную систему. После превращения звезды в красного гиганта светило могло поглотить часть внутренних планет, тогда как более удаленные объекты могли выжить.

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По объяснению исследователей, некоторые каменистые тела могли оказаться на очень вытянутых орбитах и приблизиться к белому карлику. Его гравитация разрушала объекты, а их вещество формировало диск из пыли и газа. В то же время два более крупных тела, вероятно, остались внутри него и могли повлиять на образование двух колец.

Внешнее кольцо заметно беднее магнием, чем внутреннее. Это может свидетельствовать о том, что кольца происходят от разных родительских тел или от разных слоев одного каменистого объекта, разорванного гравитацией белого карлика. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Astronomy.

Ученые считают, что такая система может показывать один из возможных этапов далекого будущего Солнечной системы. По словам Лагоса-Вильчеса, примерно через 5 миллиардов лет Солнце должно стать красным гигантом, а затем, потеряв внешние слои, превратиться в белого карлика.

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