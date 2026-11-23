Во время наблюдений в Чили китайские и американские астрономы обнаружили экзопланету HIP 88962 b, масса которой почти в пять раз больше массы Юпитера. Она обращается вокруг тусклой звезды, имеющей примерно две трети массы Солнца. Об открытии сообщает South China Morning Post.

Наблюдения продолжались 16 лет

Планету заметили ученые из Carnegie Science в Вашингтоне, Шанхайского университета Цзяо Тун и Университета Цинхуа. Для исследования они использовали телескоп Magellan Clay в Чили и данные спутниковых наблюдений. Результаты работы опубликовали в журнале The Astrophysical Journal Letters.

HIP 88962 b невозможно увидеть напрямую из-за ее тусклости и близости к родительской звезде. Астрономы применили метод колебаний звезды: они фиксировали небольшие изменения цвета ее света, вызванные движением под гравитационным воздействием планеты.

Один оборот вокруг звезды HIP 88962 b совершает приблизительно за 19 лет, поэтому для отслеживания полной орбиты потребовались многолетние наблюдения. Ранее систему уже исследовали меньшим телескопом в Чили, однако тогдашняя серия наблюдений продолжалась около двух лет и не дала результата.

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Проблема для распространенной модели

Согласно распространенной модели, газовые гиганты формируются постепенно: сначала возникает ядро из камня и льда, которое затем накапливает толстый газовый слой. В то же время компьютерные модели редко прогнозируют появление газовых гигантов вокруг маломассивных звезд, диски вещества которых более тонкие, особенно на значительном расстоянии от звезды.

HIP 88962 b движется по вытянутой орбите на расстоянии, примерно в шесть раз превышающем расстояние от Земли до Солнца. Ведущий автор исследования, астрофизик Алан Босс, связал открытие с альтернативным сценарием: крупные планеты могут быстро формироваться в результате коллапса газа в диске вокруг молодой звезды.

Команда также зафиксировала слабый сигнал, который может указывать на еще одну планету, значительно более близкую к звезде. Систему HIP 88962 планируют наблюдать и далее, чтобы проверить наличие других экзопланет.

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