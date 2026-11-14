Астрономы обнаружили загадочный источник радиоизлучения LPT J1555−5631, который испускал мощные импульсы с циклом 62,2 минуты, а после первоначального обнаружения больше не фиксировался. В каждом цикле наблюдали не один, а два импульса разной длительности, сообщает ScienceAlert.

Сигнал нашли в архивных наблюдениях радиотелескопа MeerKAT, которые анализировали исследователи во главе с астрономом Скоттом Хайманом из колледжа Sweet Briar. Данные телескопа ASKAP, который наблюдал тот же участок неба в течение 10 часов в тот же день, подтвердили приблизительно 62-минутную периодичность.

Два сигнала в одном цикле

В рамках каждого 62,2-минутного цикла LPT J1555−5631 испускал два сигнала. Один из них длился значительно дольше, однако оба достигали примерно одинаковой пиковой яркости.

Импульсы имели противоположную круговую поляризацию: радиоволны одного сигнала закручивались в одну сторону, а другого — в противоположную. По оценке исследователей, это может свидетельствовать о том, что излучение возникает вблизи обоих магнитных полюсов объекта, а ось его вращения и магнитная ось почти перпендикулярны друг другу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время сигналы были смещены относительно друг друга на 165,4 градуса, а не на 180 градусов, как можно было бы ожидать для простой дипольной структуры магнитного поля. Ученые считают это признаком более сложной конфигурации магнитного поля.

Природа объекта остается неизвестной

LPT J1555−5631 отнесли к долгопериодическим транзиентам — классу источников, которые испускают яркие радиоимпульсы с регулярными длительными паузами между ними. Объект GLEAM-X J1627-5235, который наблюдали в 2018 году и о котором впервые сообщили в 2022 году, стал открытием, помогавшим выделить этот класс.

В Млечном Пути уже обнаружили около десятка таких источников, однако их природа еще не установлена. Среди возможных объяснений рассматривают пульсары, магнетары и белые карлики в двойных системах. LPT J1555−5631, как и большинство известных долгопериодических транзиентов, после первоначального обнаружения повторно не наблюдали. Результаты исследования опубликовали в журнале The Astrophysical Journal.

Читай нас в