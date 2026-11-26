Астрономы зафиксировали загадочный компактный объект, который может быть первичной чёрной дырой, образовавшейся в первые мгновения после Большого взрыва. Его обнаружили 18 декабря 2019 года во время кратковременного усиления блеска звезды в Большом Магеллановом Облаке. Как сообщает ScienceDaily, объект назвали Фиби, однако его природа пока окончательно не установлена.

Часовое усиление света

Звезда постепенно становилась ярче примерно в течение часа, а затем вернулась к обычному уровню блеска. Исследователи считают, что зафиксировали гравитационное микролинзирование — явление, при котором компактный объект проходит между Землёй и далёкой звездой и своей гравитацией искривляет её свет, временно усиливая яркость.

Сигнал обнаружила группа астрономов Университета Суинберна в Мельбурне, анализировавшая данные обзора с частыми наблюдениями звёзд Большого Магелланова Облака. Плавное и симметричное изменение яркости отличалось от проявлений переменных звёзд, звёздных вспышек или прохождения астероидов, что убедило команду в реальности события микролинзирования.

Три версии происхождения

По расчётам команды, масса Фиби составляет примерно три массы Луны. На продолжительность микролинзирования влияют масса объекта, его скорость и положение, однако короткий сигнал указывает на небольшую массу линзы и находился близко к пределу возможностей современных обзоров.

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Исследователи рассматривают три объяснения: объект может быть планетой-сиротой в Млечном Пути, похожей странствующей планетой в Большом Магеллановом Облаке или первичной чёрной дырой. Если подтвердится версия с планетой в Большом Магеллановом Облаке, она станет первой планетой за пределами нашей галактики, обнаруженной методом гравитационного микролинзирования.

В то же время масса Фиби значительно меньше масс чёрных дыр, возникающих в результате коллапса массивных звёзд. В материале отмечается, что такие чёрные дыры обычно имеют массу не менее примерно пяти масс Солнца. Поэтому, если Фиби действительно является чёрной дырой, её малую массу можно будет объяснить первичным происхождением, а не смертью звезды.

Моделирование также показало, что объект примерно в 100 тысяч раз вероятнее относится к популяции гало тёмной материи, чем к популяции обычного звёздного вещества. Это не доказывает, что Фиби является первичной чёрной дырой, однако делает такую версию предметом дальнейшего изучения.

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