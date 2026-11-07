Астрономы с помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории в Чили обнаружили вокруг белого карлика J1328−1450 две отдельные газовые кольцевые структуры, образованные планетными обломками. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Необычное строение диска

Белый карлик J1328−1450 расположен примерно в 1 600 световых годах от Земли в созвездии Девы. Его масса составляет около 47% массы Солнца, а диаметр примерно соответствует диаметру Земли. Ранее астрономы идентифицировали 21 белый карлик, окруженный обломками, однако во всех этих системах фиксировали лишь один диск вещества.

Исследователи предполагают, что две концентрические газовые структуры могли сформироваться под воздействием двух планет или меньших каменистых тел, переживших разрушение звезды. По оценке ученых, один из этих объектов может быть примерно размером с карликовую планету Плутон, а другой — меньше.

Обломки древней планетной системы

Автор исследования, астроном Технического университета имени Федерико Санта-Мария в Чили Фелипе Лагос-Вильчес заявил, что первоначальная звезда могла иметь собственную планетную систему. По его мнению, во время расширения звезды до стадии красного гиганта ближайшие к ней планеты могли быть поглощены, тогда как более удаленные тела могли сохраниться.

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Позднее некоторые каменистые объекты могли перейти на вытянутые орбиты и приблизиться к белому карлику. Сила его притяжения разрушала такие тела, распространяя пыль и газ в окружающем диске. В то же время два более крупных объекта, согласно гипотезе исследователей, могли остаться внутри этой системы обломков.

Внешнее кольцо значительно беднее магнием, чем внутреннее. По мнению Лагоса-Вильчеса, это может свидетельствовать о разном происхождении материала или о том, что вещество происходит из разных слоев каменистого тела, разрушенного вблизи белого карлика. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Возможное будущее Солнечной системы

Примерно через 5 млрд лет Солнце, как ожидается, превратится в красного гиганта, а затем сбросит внешние слои и станет белым карликом. По словам ученого, Меркурий и Венера должны быть поглощены Солнцем, тогда как в отношении Земли однозначного вывода нет. Юпитер, Сатурн и более удаленные тела имеют больше шансов сохраниться. Диск вокруг J1328−1450 может быть одним из возможных этапов далекого будущего нашей планетной системы.

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