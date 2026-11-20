Der Spiegel сообщил, что атака на Deutsche Bank оставалась тайной в течение десяти лет. Издание связывает проникновение в системы банка с китайскими государственными хакерами.

Внутренние документы банка

По оценке Der Spiegel, этот инцидент был одной из самых серьезных хакерских атак в истории. Издание ссылается на внутренние документы Deutsche Bank, которые, по его данным, свидетельствуют о неготовности финансового учреждения к действиям злоумышленников.

В заголовке материала Der Spiegel говорится о проникновении в банк хакеров, которых издание называет китайскими государственными. Других подробностей о способе атаки, ее последствиях или масштабах возможного доступа к системам банка в доступном описании не приводится.

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Упоминание Чжу Хуа

В публикации также упоминается Чжу Хуа. В фотоиллюстрации к материалу его называют предполагаемым китайским хакером, которого Федеральное бюро расследований США разыскивает по всему миру. В доступном описании статьи не уточняется возможная связь Чжу Хуа с атакой на Deutsche Bank.

Материал Der Spiegel датирован 20 ноября 2026 года.

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