В секторе Газа в Палестине утром 13 ноября в результате израильских атак погибли двое палестинцев, еще восемь человек получили ранения. Об этом со ссылкой на медицинские источники и очевидцев сообщает Anadolu Agency.

Удар вблизи Хан-Юниса

В районе турецкой бойни к юго-западу от Хан-Юниса израильский беспилотник атаковал группу палестинцев. Погиб 36-летний мужчина, еще пять человек получили ранения.

В районе Аль-Маваси в Рафахе израильские силы открыли огонь по палаткам, где находились перемещенные лица. Одна палестинская девочка получила ранение шеи, ее состояние оценивалось как тяжелое. Израильская военная техника также вела интенсивный огонь по восточным, южным и центральным районам Хан-Юниса, а артиллерия обстреливала территории к востоку от города.

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Скончался раненый после удара по больнице

Отдельно 20-летний Эяд Мухаммед аль-Джаззар скончался от ранений, полученных во время израильского удара по зданию больницы Нассер в Хан-Юнисе утром в четверг. По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате той атаки погибли шесть палестинцев, включая ребенка и врача, а около 30 медработников, пациентов и сопровождавших их лиц получили ранения. После смерти аль-Джаззара число погибших в результате удара по больнице выросло до семи.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что с 10 октября 2025 года, когда вступило в силу прекращение огня, нарушения режима перемирия привели к гибели 1622 палестинцев и ранениям 5878 человек.

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