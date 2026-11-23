Число инцидентов с коммерческими судами в районе Ормузского пролива, о которых сообщили британскому Центру морских торговых операций, в октябре превысило 30. Это самый высокий месячный показатель с начала конфликта между США и Ираном в конце февраля, сообщает Anadolu Agency.

Более 30 инцидентов в октябре

По состоянию на воскресенье в ноябре в районе Ормузского пролива, Персидского залива и Оманского залива было зарегистрировано не менее 22 атак. До октября среднее число сообщаемых атак составляло около 10 в месяц.

Отдельные данные Международной морской организации также свидетельствуют, что в октябре этого года было зафиксировано наибольшее количество подтвержденных инцидентов.

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Данные могут быть неполными

В еженедельном обзоре, опубликованном в пятницу, британский центр отметил, что его статистика охватывает только инциденты, верифицированные по первичным источникам. Центру известно и о других случаях, однако он не может независимо их подтвердить.

В середине октября UKMTO сообщал, что большинство судов, подвергшихся атакам, не сообщают об этом. Часть судов также отключает системы отслеживания, чтобы избежать обнаружения. Коммерческое движение через пролив остается примерно на 65% ниже довоенного уровня. До войны этим маршрутом перевозили около пятой части мировых поставок нефти.

Международное энергетическое агентство связало недавнее снижение мировых цен на нефть с возобновлением экспорта из стран Персидского залива и ослаблением опасений по поводу новых военных действий США после американских промежуточных выборов.

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