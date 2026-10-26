Австралийское бюро безопасности на транспорте (ATSB) опубликовало предварительные отчёты о двух инцидентах опасного сближения самолётов в аэропорту Сиднея в Австралии в августе. Во время одного из них дежурил авиадиспетчер с высоким прогнозируемым риском усталости, сообщает ABC News Australia. Отчёты не содержат выводов или рекомендаций, а излагают последовательность событий и условия на тот момент.

Самолёт Virgin пересёк путь Qantas

Первый случай произошёл 17 августа. Самолёт Virgin Australia, выполнявший рейс VA1589, после перенаправления из Ньюкасла из-за плохой погоды рулил к внутреннему терминалу. Около 9:40 диспетчер дал экипажу указание следовать за самолётом Qantas, который должен был освободить взлётно-посадочную полосу впереди, и остановиться перед полосой 25.

Капитан Virgin повторил лишь указание остановиться перед полосой, а диспетчер не заметил неповторённую часть инструкции и перешёл к другим задачам. Позднее экипаж Qantas, выполнявшего рейс QF420, увидел, что самолёт Virgin приближается к пересечению рулёжных дорожек на скорости, при которой он, вероятно, не уступит дорогу. Пилоты Qantas остановили самолёт обычным торможением, после чего Virgin проехал перед ним.

Экипаж Virgin осознал конфликт только после того, как пилоты Qantas связались с диспетчером. Диспетчера отстранили от работы до конца дня. Он сообщил следователям, что обзор перекрёстка из диспетчерской вышки частично ограничивало оборудование.

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График работы и второй случай

Согласно отчёту, диспетчер должен был закончить работу в 20:50 накануне и начать следующую смену в 5:30. Он был единственным диспетчером в вышке. ATSB подчеркнуло, что прогнозируемый уровень усталости не означает, что сотрудник обязательно был уставшим, а лишь указывает на риск, связанный с графиком. Сам диспетчер заявил, что чувствовал себя «нормально и внимательно» и был годен к работе.

В отчёте также отмечается, что Airservices Australia, обеспечивающая обслуживание воздушного движения в Сиднее, не имеет системы управления усталостью, одобренной Управлением безопасности гражданской авиации Австралии. Компания заявила, что ознакомилась с предварительными отчётами и рассмотрит их выводы после завершения расследований.

Второй инцидент произошёл 25 августа: диспетчер разрешил Airbus A320 Jetstar, выполнявшему рейс JST745, начать буксировку со стояночного места на рулёжную дорожку, а примерно через 30 секунд разрешил самолёту QantasLink Dash 8, выполнявшему рейс QLK427D, двигаться по той же дорожке. Экипаж Dash 8 остановился примерно в 100 метрах от стояночного места, а водитель буксировщика и координатор Jetstar также прекратили буксировку. Самолёт Jetstar вернули на стояночное место, чтобы Dash 8 мог проехать позади него.

Главный комиссар ATSB Ангус Митчелл отметил, что в обоих случаях более серьёзным последствиям помешали действия экипажей и наземного персонала. Бюро расследует в общей сложности шесть инцидентов опасного сближения самолётов в аэропорту Сиднея и ещё не установило, повлияли ли на них кадровые факторы.

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