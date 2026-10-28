Австралийское бюро безопасности на транспорте (ATSB) в окончательном отчёте о катастрофе легкомоторного самолёта Cessna 210N возле пляжа Гулва на юге Австралии заявило, что инструктор, вероятно, намеренно ввёл машину в штопор. Самолёт не был допущен к выполнению таких манёвров, а вывод из полностью развитого штопора мог быть сложным. Об этом сообщает ABC News.

6 февраля самолёт вылетел из аэропорта Гулвы и направился вдоль побережья к устью реки Муррей. Через 12 минут после вылета он начал быстро терять высоту. Свидетели описали крутую спираль перед падением самолёта в воду в районе Лонг-Бей.

В катастрофе погибли 53-летний инструктор Лео Говард из Морфетт-Вейл, 18-летний Тристан Шефферс из Фрилинга и 20-летний мужчина из Пасадины. Один из двух молодых мужчин имел коммерческую лицензию пилота, другой — рекреационную. Целью полёта было предоставить одному из них опыт управления Cessna.

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Попытка отработать вывод из штопора

Согласно выводам ATSB, Говард, вероятно, ввёл самолёт в штопор, чтобы пилот мог отработать действия по выводу машины. В то же время пилот на левом кресле, вероятно, неправильно действовал на начальной стадии штопора, а инструктор не вмешался вовремя, чтобы не допустить развития манёвра и вывести самолёт при имеющейся высоте.

О предыдущих нарушениях не сообщали

Следователи установили, что инструктор ранее неоднократно выполнял штопоры с нарушением требований, однако об этом не сообщали ни оператору самолёта, ни Австралийскому управлению безопасности гражданской авиации. После анализа данных и видео с предыдущих полётов ATSB выявило как минимум шесть таких манёвров в 2023, 2024 и 2025 годах.

В бюро также отметили, что другие пилоты, знавшие о несанкционированных штопорах, неохотно сообщали о них, поскольку чувствовали себя бессильными или считали это не своей ответственностью. Из-за отсутствия сообщений меры для прекращения этих действий не принимались.

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