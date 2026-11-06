Австралийское бюро безопасности на транспорте ATSB расширило расследование проблем с рулевым управлением на новых паромах Spirit of Tasmania после отказа основной системы управления на судне Spirit IV во время пассажирского рейса. Как сообщает ABC News Australia, в качестве меры предосторожности паром сопровождал буксир до Джилонга в Австралии.

Переход на резервную систему

Генеральный директор оператора TT-Line Крис Карбоне заявил на слушаниях комитета по государственным счетам, что на новых судах установлены две независимые системы управления от разных производителей. По его словам, после отказа основной системы экипаж перешёл на резервную, а буксир вызвали из-за отсутствия дальнейшего резерва.

Председатель TT-Line Кен Кановски извинился перед пассажирами за четырёхчасовую задержку, подчеркнув, что приоритетом была безопасность. Он сказал, что все резервные системы и процедуры сработали, капитан всё время контролировал судно, а пассажиры и экипаж находились в безопасности. Spirit IV возобновил работу ночью.

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Расследование охватит два судна

ATSB уже расследовало инцидент 24 октября с участием Spirit V во время испытательного рейса. Тогда проблемы с автопилотом ненадолго вывели судно за пределы обозначенного судоходного канала возле Джилонга.

Регулятор изучит данные бортовых регистраторов обоих судов за соответствующие рейсы, осмотрит оборудование, опросит членов экипажей и других причастных лиц, а также проанализирует документы и записи. Карбоне отметил, что пока неизвестно, имеют ли инциденты на Spirit IV и Spirit V общую первопричину; TT-Line также назначила независимого расследователя.

Отдельно ATSB проверяет случай 15 октября с судном Spirit I, капитан которого был вынужден прервать вход в залив Порт-Филлип из-за ошибки определения позиции на электронном дисплее навигационных карт.

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