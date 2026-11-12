Audi of America планирует продавать в США следующее поколение спортивного универсала RS6 Avant, если модель будут производить для глобального рынка. Об этом, по данным Motor1, заявил старший вице-президент по управлению продуктами Филип Брабек.

Спрос на RS6 Avant

Брабек связал это решение с результатами продаж нынешнего RS6 Avant, производство которого недавно завершилось. По его словам, модель превзошла внутренние целевые показатели Audi, хотя первоначальные планы были амбициозными.

В Audi of America также стремятся обеспечить постоянное присутствие универсалов на американском рынке, а не предлагать такие модели эпизодически. Ранее компания вернула в США Audi A6 Allroad после длительного перерыва.

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Ожидаемая гибридная установка

По данным издания, следующий RS6 Avant ожидается с подключаемой гибридной системой и двигателем V8. Audi пока не раскрыла окончательные показатели мощности будущей модели.

Универсал также может получить компоненты полного привода от Audi RS5 2027 модельного года. Motor1 отмечает, что RS5 сочетает битурбированный V6 с электромотором, развивает совокупно 630 лошадиных сил и 609 фунт-футов крутящего момента и разгоняется до 62 миль в час за 3,6 секунды. Его система quattro имеет смещенное назад распределение тяги, блокируемый центральный дифференциал, электромеханическое распределение крутящего момента на задней оси и стандартное распределение 40:60 между передней и задней осями.

Возможный RS5 Avant

Относительно продажи RS5 Avant в США Брабек не дал прямого подтверждения, однако и не исключил такой вариант. По информации Motor1, решение о том, какая модель заменит нынешний RS6 Avant и появится ли на американском рынке еще один универсал RS, в Германии еще окончательно не принято.

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