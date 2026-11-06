Audi рассматривает возможность строительства второй очереди запланированного автомобильного завода недалеко от города Мейкон в американском штате Джорджия. По данным Der Spiegel, дополнительный этап проекта может стоить $3 млрд и обеспечить к 2033 году еще 3 тыс. рабочих мест.

Планы производства SUV

25 октября Audi объявила о намерении построить в Джорджии завод стоимостью $4 млрд. На предприятии с начала 2030-х годов планируют трудоустроить около 4,5 тыс. человек и ежегодно производить 200 тыс. внедорожников. Компания отказалась комментировать информацию о возможном расширении проекта.

Для строительства власти штата передают автопроизводителю земельный участок площадью около 600 гектаров. Audi также получит налоговые льготы на $458 млн и более $550 млн другой поддержки, в частности на инфраструктуру, строительные работы, водоснабжение и подготовку работников.

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Возможные тарифные послабления

По информации издания, администрация президента США Дональда Трампа могла предложить Audi тарифные послабления для поддержки инвестиций. Два человека, знакомые с делом, сообщили, что компания добивалась снижения пошлин на импорт из Европейского союза с 15% до 7,5%; ожидается, что Министерство торговли США может согласиться на ставку около 10%.

В прошлом году американские пошлины на автомобили, сталь, алюминий и комплектующие обошлись Audi примерно в 1,2 млрд евро. В настоящее время дочерняя компания Volkswagen поставляет на рынок США все автомобили из Европы или Мексики.

Контекст в Германии

В то же время завод Audi в немецком Неккарзульме после 2030 года может оказаться под угрозой закрытия. В конце октября Дональд Трамп сообщил о строительстве завода в Джорджии во время предвыборного мероприятия, на котором присутствовал генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер.

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