Аудиторская служба Кипра выявила серьёзные пробелы в контроле за выплатами гарантированного минимального дохода (GMI): часть заявителей получала помощь, хотя проверка их права на неё не была завершена. Об этом говорится в отчёте, опубликованном в среду, сообщает Cyprus Mail.

Аудиторы установили, что значительное количество заявлений годами находилось на этапе предварительного одобрения без завершения оценки и принятия окончательного решения. При этом средства выплачивались и в случаях, когда условия для назначения помощи оставались невыполненными. В 150 делах такой статус сохранялся более двух лет, хотя подтверждающие документы обычно необходимо подать в течение трёх месяцев.

Выплаты без документов

В одном случае заявитель получил в общей сложности 102 528 евро с января 2017 года по март 2024 года, не предоставив необходимых документов. Во время повторной проверки в марте 2024 года Служба управления социальными выплатами, по данным аудиторов, установила, что он предоставил ложную информацию о доходах и семейном положении. Рассмотрение его заявления прекратили и начали процедуру возврата всей выплаченной суммы.

В другом деле заявительница получила 80 607 евро за 83 месяца. Рассмотрение её заявления прекратили в марте 2024 года, прежде всего потому, что её признали лицом, добровольно оставшимся без работы.

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Вопросы относительно недвижимости

Отчёт также указывает на недостатки в оценке недвижимости и других активов заявителей. Аудиторы выявили 89 случаев назначения GMI в период с июля 2014 года по октябрь 2022 года с применением законодательных исключений в отношении недвижимости. В девяти отобранных для проверки делах стоимость имущества составляла от 132 450 до 811 400 евро, а суммы выплат — от 24 433 до 159 660 евро.

В одном случае стоимость недвижимости заявителя выросла со 150 767 до 210 400 евро согласно оценкам земельного реестра за 2013 и 2018 годы. Эти данные внесли в информационную систему в мае 2022 года, однако дальнейших действий не предприняли, и выплаты продолжались. Рассмотрение заявления прекратили в январе 2025 года из-за превышения предельного уровня дохода после выплаты в общей сложности 24 433 евро.

Аудиторская служба рекомендовала усилить контроль и мониторинг заявлений, создать в Службе управления социальными выплатами подразделение внутреннего аудита и получить юридическое разъяснение относительно объёма недвижимости, который следует учитывать в таких делах.

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