Государственный аудит в Израиле выявил значительные задержки в реализации проектов туристической инфраструктуры, недостатки бюджетного контроля и проблемы в корпоративном управлении государственными компаниями. Как сообщает The Jerusalem Post, Министерство туризма, Управление государственных компаний и три компании, отвечающие за туристическую инфраструктуру, не располагали полной информацией для оценки сроков, стоимости и качества проектов.

Задержки в строительстве и подготовке

Проверка охватила 68 проектов, реализованных в 2010–2025 годах, с общими расходами около 377 млн израильских шекелей. Речь идет о набережных, парках, исторических и религиозных объектах, а также городских туристических маршрутах. Компании занимались планированием, нанимали подрядчиков и контролировали работы, но не осуществляли строительство самостоятельно.

Аудиторам пришлось самостоятельно создать базу данных для анализа сроков и бюджетов, поскольку сводного реестра не существовало. В Государственной туристической компании подрядчики потратили как минимум вдвое больше запланированного времени на 22 из 30 проектов, для которых был установлен срок завершения. В трех случаях работы продолжались как минимум в девять раз дольше, чем планировалось.

Задержки фиксировались и до начала строительства. В 12 из 46 проанализированных проектов между получением заказа на работы и подписанием соглашения с местными властями прошло как минимум пять лет. В двух случаях этот этап длился не менее 10 лет. Все девять проверенных проектов Компании развития Старого Акко и Назарета превысили отведенные подрядчикам сроки, как и все шесть проектов Компании по сохранению Мертвого моря, для которых такие сроки были установлены.

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Бюджеты и управление компаниями

Государственная туристическая компания и Компания по сохранению Мертвого моря не сравнивали фактические расходы с первоначальными бюджетами проектов. Государственная туристическая компания также не учитывала дополнительное финансирование непредвиденных расходов как превышение первоначальной сметы. В информационной системе компании Мертвого моря не разделялись первоначальные бюджетные ассигнования и последующие дополнения.

Административные расходы этих структур существенно превышали средний показатель других государственных компаний по управлению проектами. В 2025 году управленческие и общие расходы составляли 10,5% всех расходов компании Акко и Назарета, 11,1% — Государственной туристической компании и 12,8% — компании Мертвого моря. Средний показатель для сопоставимых компаний составлял 4,8%.

По состоянию на сентябрь 2025 года компания Мертвого моря и компания Акко и Назарета примерно четыре года работали только с одним членом совета директоров каждая, что не позволяло проводить правомочные заседания. Компания Мертвого моря не имела аудиторского комитета около пяти лет, а компания Акко и Назарета — около шести лет. Аудит связал эти проблемы с неназначением директоров министрами. В январе 2026 года правительство одобрило объединение компании Акко и Назарета с Государственной туристической компанией и передачу ей деятельности компании Мертвого моря по развитию туризма.

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