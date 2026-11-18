Европейская счетная палата раскритиковала медленное регулирование в ЕС пер- и полифторалкильных веществ, или PFAS, известных как «вечные химикаты». Аудиторы считают, что действующая система не позволяет эффективно контролировать эти соединения, которые применяются в тысячах повседневных товаров, в частности в водонепроницаемой одежде, упаковке, мебели, косметике и посуде с антипригарным покрытием, сообщает Der Spiegel.

PFAS отталкивают воду, жир и грязь, выдерживают высокие температуры и являются очень стойкими. В то же время из-за этого свойства вещества накапливаются в почве, воде, воздухе и организме человека. Исследования связывают PFAS с раком, бесплодием и гормональными нарушениями.

Нехватка данных и длительные процедуры

Согласно выводам аудиторов, большинство PFAS не зарегистрировано в соответствии с регламентом ЕС REACH, регулирующим химические вещества. Для значительной части таких соединений не хватает данных о возможных рисках, а производители не обязаны проводить их тестирование. Среди примеров — политетрафторэтилен, или PTFE, который применяется в посуде с антипригарным покрытием и водонепроницаемой одежде.

Счетная палата отметила, что на запуск процедуры ограничения отдельного вещества в среднем уходит пять лет. За это время производители могут заменять запрещенные вещества похожими соединениями, которые также могут быть вредными. Кроме того, предприятия преимущественно сами проверяют соблюдение требований, а в трети стран ЕС контроля до сих пор нет.

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Опасения из-за продуктов питания и воды

PFAS попадают в организм человека прежде всего через питьевую воду и продукты питания. Хотя для них установлены предельные значения, аудиторы подчеркнули, что соблюдение этих норм не гарантирует безопасности длительного воздействия химикатов. Данные, на которых основаны нормативы для питьевой воды, датированы 2017 годом, тогда как загрязнение почв и воды PFAS с тех пор выросло.

Аудиторы также привели расчеты по продуктам питания: семи граммов анчоусов с разрешенным максимальным содержанием PFAS может хватить для превышения допустимого недельного поступления этих веществ. Аналогичный показатель касается 39 граммов дикого лосося, 181 грамма яиц или 237 граммов говядины. ЕС взял курс на постепенный отказ от PFAS, кроме случаев, когда их использование необходимо, однако реализация этих планов продвигается медленно.

Химическая промышленность выступает против общего запрета всех PFAS. Отраслевая ассоциация заявляет, что риски для людей и окружающей среды следует минимизировать, однако предупреждает о возможных последствиях для экономики, здравоохранения и зеленой трансформации. По мнению ассоциации, отдельные PFAS незаменимы для некоторых промышленных процессов, а запрещать следует только соединения с доказанным неконтролируемым риском.

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