Европейская палата аудиторов пришла к выводу, что ЕС «с высокой вероятностью» не достигнет к 2030 году цели по юридической защите 30% своих морских акваторий. Аудит охватил примерно 5 млн квадратных километров европейских вод и показал, что действующая сеть морских охраняемых территорий не обеспечивает эффективной защиты морской среды, сообщает Mongabay.

Рыболовство в охраняемых зонах

В районах Natura 2000, занимающих наибольшую площадь среди морских охраняемых территорий ЕС, зафиксированная активность рыболовных судов была на 72% выше, чем в других европейских водах. Около 85% этой рыболовной активности приходилось на донные орудия лова, в том числе донные тралы, которые контактируют с морским дном и повреждают придонные места обитания.

Аудиторы анализировали данные платформы Global Fishing Watch за 2020–2024 годы, посещали отдельные территории и общались с их руководителями. Рыболовство разрешено во многих таких зонах, однако исследователь Национального центра научных исследований Франции Жоаким Клоде отметил, что эффективная морская охраняемая территория должна исключать деятельность с наибольшим воздействием на биоразнообразие, в том числе донное траление.

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Нехватка ресурсов и общих правил

Среди других проблем аудит назвал нехватку персонала и финансирования, отсутствие унифицированной системы оценки эффективности охраняемых зон, недостаточную защиту морских районов далеко от побережья и глубоководных мест обитания. Сети также не хватает экологической связности: в Средиземном море и Атлантике многие территории остаются изолированными друг от друга.

По данным аудита, статус морских охраняемых территорий имеют 13,7% вод ЕС, а строго защищенными являются менее 1%. Стратегия Еврокомиссии по биоразнообразию до 2030 года предусматривает, что треть площади, подлежащей охране, должна получить строгий режим защиты. В море это обычно означает полный запрет рыболовства, добычи полезных ископаемых и дноуглубительных работ.

Еврокомиссия заявила, что государства-члены отвечают за введение мер и достижение целей, а она будет предоставлять техническую, финансовую и политическую поддержку. Комиссия также выделила 1,6 млн евро проекту LIFE-PAME Europe для совершенствования оценки эффективности морских охраняемых территорий и планирует создать цифровой инструмент для сопоставимых оценок.

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