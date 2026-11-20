В США Пентагон не располагает достоверными данными о местонахождении, количестве и состоянии примерно 26 млн запчастей для истребителей F-35 общей стоимостью около $31 млрд. Об этом Anadolu Agency сообщил директор по финансовому управлению и контролю Счётной палаты США Асиф Хан.

По его словам, учётные записи Министерства обороны США остаются неточными, неполными и устаревшими, а физические инвентаризации не обеспечивают надлежащей проверки запасов. Отчёт от 9 ноября охватил детали, размещённые на более чем 700 объектах, которыми управляют государственные структуры и подрядчики в разных странах.

Часть запасов невозможно проверить

В некоторых случаях должностные лица Пентагона и главные подрядчики программы не знают, где расположены объекты субподрядчиков, хранящие компоненты. Из-за этого инспекторы не могут физически проверить соответствующие запчасти. Примерно 30% деталей хранятся на объектах под управлением подрядчиков, ещё 70% — на объектах под управлением правительства.

Программа F-35 использует общий резерв компонентов для Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и Корпуса морской пехоты США, а также международных партнёров и других покупателей самолётов. В то же время расследование не оценивало, привели ли недостатки учёта к простоям самолётов, задержкам ремонта или снижению их готовности к выполнению задач.

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Компоненты вне центрального учёта

По состоянию на март 2026 года в центральной системе учёта не было данных примерно о 17 тыс. компонентах, находившихся на техническом обслуживании или ремонте. Их учётная стоимость составляла около $1,3 млрд, однако в Министерстве обороны США предположили, что после учёта отсутствующей информации о расходах и дополнительных затрат сумма может достичь $2,5 млрд.

Отсутствие деталей в базе данных не означает, что они были физически утеряны или украдены. Это свидетельствует о том, что государственное имущество не отражено в записях, используемых для управления запасами. Центральная система не была полностью интегрирована с системами Lockheed Martin и производителя двигателей Pratt & Whitney, поэтому информация об общем резерве обычно поступала раз в три месяца.

Пентагон согласился со всеми четырьмя рекомендациями аудиторов, в частности относительно усиления контроля за потерями деталей, процедур и обучения ответственных сотрудников. Офис программы F-35 заявил о разработке дополнительных процедур, а Агентство контрактного аудита Министерства обороны США готовит комплексную инвентаризацию, которую планируют завершить к марту 2027 года.

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