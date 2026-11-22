В Германии «Аугсбург» дома обыграл «Майнц 05» со счётом 3:1 в матче Бундеслиги. Как сообщает Channel NewsAsia, нападающий хозяев Михаэль Грегорич оформил дубль, а команда одержала третью победу в этом сезоне.

Дубль Грегорича и удаление Баума

Грегорич открыл счёт на 19-й минуте, а Джума Ба удвоил преимущество «Аугсбурга». За две минуты до перерыва тренер хозяев Мануэль Баум был удалён: он удерживал мяч, не позволяя полузащитнику «Майнца» Надиму Амири быстро ввести его в игру из-за боковой линии.

Через три минуты после начала второго тайма Грегорич забил третий мяч «Аугсбурга». Вскоре вышедший на замену Рансфорд Кёнигсдёрффер сократил отставание «Майнца», однако гости больше не забили.

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Изменения в турнирной таблице

После 10 матчей «Аугсбург» набрал 12 очков, обошёл «Майнц» в таблице и поднялся на 10-е место. «Майнц» с 10 очками опустился на 13-ю позицию.

В другом воскресном матче «Вердер» дома разгромил «Гамбург» — 4:0. Джастин Нджинма забил два мяча в середине второго тайма. «Вердер» занимает шестое место с 18 очками, тогда как «Гамбург» идёт 12-м и отстаёт на шесть пунктов.

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