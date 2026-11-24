Коалиция из более чем 60 авиационных организаций и компаний призвала Конгресс США выделить не менее 30 млрд долларов дополнительного финансирования на модернизацию устаревшей системы управления воздушным движением. Участники объединения заявили, что недавние сбои выявили растущую уязвимость авиационной инфраструктуры США, сообщает Anadolu Agency.

Ассигнования на 2027 год

В письме лидерам Конгресса коалиция Modern Skies Coalition призвала законодателей завершить процесс выделения ассигнований на 2027 финансовый год и утвердить финансирование до завершения работы 119-го созыва Конгресса.

В объединение входят авиакомпании, производители самолетов, аэропорты, ассоциации пилотов и отраслевые организации. По мнению коалиции, дополнительные средства должны быть направлены на комплексную модернизацию системы, а также на надлежащее кадровое обеспечение и подготовку диспетчеров воздушного движения.

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Коалиция также призвала не допустить нового приостановления работы правительства, поскольку такие сбои в федеральной деятельности, по ее оценке, непропорционально влияют на авиационную отрасль.

Запрос министра транспорта

Министр транспорта США Шон Даффи на прошлой неделе заявил, что готов принять любой объем финансирования, который одобрит Конгресс, однако призвал поддержать инвестиционный пакет на 50 млрд долларов. Изначально он просил 30 млрд долларов, из которых 18 млрд планировали направить на улучшение аэропортов.

После инцидента 13 ноября Даффи увеличил запрос до 50 млрд долларов. По данным источника, инцидент вызвал самое продолжительное общенациональное приостановление воздушного движения в США со времен террористических атак 11 сентября 2001 года.

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