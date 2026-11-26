По данным AeroTime, авиакомпания Norse Atlantic Airways приостановила всю операционную деятельность из-за сложной финансовой ситуации. Объявление было сделано в официальном заявлении, направленном на фондовую биржу в Осло незадолго до 09:00 по местному времени.

Отмененные рейсы

Перед объявлением перевозчик в течение ночи отменил несколько рейсов. Среди них были полеты, которые Norse Atlantic Airways выполняла для Pakistan International Airlines по договору «мокрого» лизинга. Слухи о возможной приостановке полетов распространялись за несколько часов до официального заявления.

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Поиск средств

За два дня до этого Norse Atlantic Airways предупреждала, что ее ликвидность находится на критическом уровне. Компания искала новые источники финансирования, чтобы выполнить краткосрочные финансовые обязательства.

Согласно последнему заявлению, совет директоров продолжает рассматривать несколько способов привлечения дополнительного финансирования. Среди вариантов — возможное приобретение компании внешней стороной и переговоры с владельцами старших обеспеченных облигаций на 52 млн долларов США. Если ни один из этих вариантов не будет реализован, ожидается, что авиакомпания подаст заявление о банкротстве.

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