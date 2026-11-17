Ирландская авиакомпания Ryanair планирует инвестировать 500 млн евро в создание центра технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта в Севилье, Испания. Как сообщает AeroTime, новый объект будет специализироваться на техническом обслуживании и ремонте реактивных двигателей.

Центр планируют разместить в порту Севильи на реке Гвадалквивир, который имеет сообщение с Атлантическим океаном. Региональное правительство Андалусии и правительство Испании должны финансово поддержать проект, вложив 24 млн евро и 17 млн евро соответственно.

Рабочие места и авиационная отрасль

Ожидается, что новый центр создаст около 600 рабочих мест в районе с относительно высоким уровнем безработицы. По данным издания, Севилья опередила 12 других городов, которые также претендовали на этот проект.

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В Севилье уже работает производство Airbus: здесь расположены линии окончательной сборки военных самолетов Airbus A400M и C295, а также несколько поставщиков первого уровня. В 2027 году в городе также ожидается открытие центра технического обслуживания и переоборудования самолетов A330 MRTT.

Центр Ryanair в Порту

Решение об инвестиции в Севилье подтвердили 16 ноября 2026 года — в тот же день Ryanair открыла еще один центр технического обслуживания на Пиренейском полуострове, в португальском Порту. Компания инвестировала в этот объект около 40 млн евро.

Центр в Порту имеет площадь 4 900 квадратных метров, ангар линейного обслуживания на две позиции и отдельные мастерские для компонентов. Ожидается, что он создаст 150 рабочих мест и будет обслуживать примерно 30 самолетов, которые Ryanair эксплуатирует с португальских баз.

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