16 ноября 2026 года авиакомпания United Airlines сообщила о масштабном сбое систем, который повлиял на рейсы, запланированные к вылету. Об этом со ссылкой на заявление перевозчика сообщил CNBC.

Проблема с технологиями

В United Airlines заявили, что специалисты устраняют технологическую проблему, которая затрагивает вылетающие рейсы. Авиакомпания охарактеризовала сбой как распространенный. Ее команды работают над тем, чтобы восстановить работу систем как можно скорее.

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Какие рейсы не пострадали

Согласно заявлению перевозчика, проблема не отразилась на рейсах, уже находящихся в полете. Также она не повлияла на рейсы United Express.

CNBC опубликовал это сообщение как срочную новость и указал, что материал может быть дополнен по мере появления новых сведений. Других подробностей о характере технологической проблемы авиакомпания не сообщила. Иллюстрация к материалу показывает самолеты United Airlines у гейтов аэропорта Ньюарк-Либерти в Ньюарке, штат Нью-Джерси, 15 ноября 2026 года.

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